Amalfi: nuovi interventi di riqualificazione realizzati nel Cimitero Monumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cimitero monumentale di Amalfi diventa sempre più decoroso grazie ai nuovi interventi di riqualificazione voluti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Tra questi, la realizzazione di 54 nuove cellette - destinate a ospitare urne funerarie o cinerarie - all'interno di una struttura ad archi rivestita con pietre a vista. Nella parte immediatamente superiore è stata messo in sicurezza un piccolo campo di inumazione con la realizzazione di una ringhiera di protezione. "Restituire agli Amalfitani la piena fruizione del cimitero e, con essa, la pratica del culto della memoria all'interno di uno spazio sempre più decoroso, era una priorità assoluta considerato lo stato di completo abbandono in cui versava quando l'abbiamo ereditato - ha dichiarato il sindaco Daniele Milano - Questi ulteriori interventi accrescono il decoro, valorizzando in maniera apprezzabile la struttura nel rispetto dello stile e della storia che, oltre ad essere cimitero, è anche un monumento di Amalfi. Siamo particolarmente orgogliosi dell'impegno profuso in questi anni nei Cimiteri, senza dimenticare che dal 2017, con la nostra Amministrazione Comunale, abbiamo posto fine ad un'attesa trentennale con l'attivazione dell'ascensore in roccia. In questo modo, tanti anziani possono finalmente accedere al Cimitero in maniera agevole e non percorrendo gli oltre 350 scalini che lo rendevano difficilmente raggiungibile". I nuovi interventi giungono a seguito di quelli più imponenti eseguiti negli ultimi anni e riguardanti la ricostruzione della scala di collegamento tra il porticato dell'edificio monumentale e il primo piano del cimitero, demolita e mai più ripristinata fino al nuovo intervento di sistemazione completato nel 2020. Con il I° lotto dei lavori è stata restaurata l'intera scalinata, che collega i vari terrazzamenti dove si trovano i campi di inumazione e i loculi, mentre al piano di sbarco di ogni terrazzamento sono sorte delle comfort area di raccoglimento e riposo per i visitatori, attrezzate con panche per sedersi e ombreggiate da alberi di arancio selvatico. "Negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di interventi di sistemazione posti in essere non solo per risolvere i problemi più urgenti ma anche opere necessarie a completare la riqualificazione delle aree del cimitero monumentale e di quelli delle frazioni di Amalfi - ha affermato il vicesindaco con delega ai Cimiteri, Matteo Bottone - Continueremo ad apportare migliorie in tutti i cimiteri della città, in particolare quelli periferici, costantemente attenzionati da questa Amministrazione, già intervenuta in maniera importante a rendere questi luoghi degni di ospitare al meglio le spoglie dei nostri cari defunti". (Ren)