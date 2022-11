Teatro: "Unico Viviani" in scena per la rassegna "Scampia – Il progresso attraverso la cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 3 novembre alle ore 19 nell'auditorium dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Napoli, si terrà lo spettacolo "Unico Viviani", versi, prosa e musiche di Raffaele Viviani, con Giovanna Sannino, Gaetano Migliaccio, Vito Amato, Veria Ponticiello, Salvatore Sannino, regia di Sergio Lamolas, elaborazioni musicali di Maria Barbato, per la rassegna "Scampia - Il progresso attraverso la Cultura", organizzata da Ancem - Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. "Vivani è unico! Non solo nel senso di grandezza, ma nella sua poetica. È unico, non può essere spacchettato. La sua drammaturgia è un'evoluzione continua. E cosi le sue poesie. La nostra scelta è stata quella di raccontare Vivian come se gli attori in scena, fossero uniti, unico, appunto I versi, le canzoni, la prosa viene declamata da più voci e più corpi, uniti dai versi, dalle note, dai colori. Un unico attore che racconta un unico Viviani. L'opera è separata per più attori o attrici e, per questo, diventa unica", si legge in una nota. (segue) (Ren)