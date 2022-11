Governo: Grant (Lega), soddisfazione per nomina Castiello a sottosegretario Rapporti con il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viva soddisfazione per la nomina di Pina Castiello a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento. Alla Campania un riconoscimento importante con la nomina di una personalità di grande esperienza. Felice che Matteo Salvini e Giorgia Meloni abbiano riconosciuto il lavoro svolto in questi anni. Buon lavoro al governo, ai vice ministri e a tutti i sottosegretari. Lega protagonista della stagione del riscatto per tutti gli italiani". Lo ha dichiarato il coordinatore regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.(Ren)