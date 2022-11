Cultura: al via a Napoli la rassegna "Extra Moenia. La città esplosa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isa Danieli (in uno spettacolo di Carlo Faiello), Daniele Sepe, Bruno Persico, Riccardo Canessa, Gabriella Colecchia, Orchestra Ezio Bossio e Coro Enrico Caruso, il tenore Carlo Celotti, Patrizio Rispo, Cosimo Alberti, Barbara Buonaiuto dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore sono solo alcuni degli artisti coinvolti nella rassegna con la direzione artistica della violinista Eleonora Amato. Il progetto vede l'attiva partecipazione del VII Decanato dell'Arcidiocesi di Napoli e il coinvolgimento di alcuni alberghi della VII Municipalità, sempre pieni di turisti grazie alla strategica posizione vicina all'aeroporto di Capodichino, dove si svolgeranno i reading curati dall'attore Cosimo Alberti su testi e poesie di Pier Paolo Pasolini e il racconto della storia del territorio con i professori Antonio Esposito ed Emilio Lupo. Inoltre, grazie agli spazi disponibili nel complesso commerciale "La Birreria" di Miano e la relazione stabilita con la VII Municipalità, prenderà il via un incubatore di impresa dedicato ai giovani del quartiere a cui si affianca il progetto «AMI Attività Musicali inclusive», ideato e diretto da Raffaella Ambrosino in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano. Gli spettacoli del 5 novembre («Il sogno di Burney») e del 19 novembre («L'amore all'età del Regno») saranno dedicati rispettivamente alle condizioni delle donne in Iran e alla pace in Ucraina e vedranno la partecipazione della comunità iraniana e ucraina di Napoli. (Ren)