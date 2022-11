PA: Zangrillo su smart working, passare da logica del controllo a quella del risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working “è uno strumento che i fatti dimostrano essere disponibile per ripensare al rapporto datore-lavoratore in maniera diversa dalla logica tradizionale. Intendo lavorare per dare alle persone la possibilità di giocarsi questa opzione” perché bisogna “ragionare sul passare da una logica di controllo a quella del risultato”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Sullo smart working non capisco perché vengo spesso sollecitato. Se ci continua a pensare allo smart working come ad una cosa strana per la Pubblica amministrazione allora ribadiamo il concetto che la Pa è diversa dal resto del mondo”, ha concluso.(Rin)