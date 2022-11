Cultura: venerdì il debutto di “Veleno” per la regia di Ilaria Delli Paoli al Teatro Civico 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Venerdì 4, sabato 5 (ore 20) e domenica 6 novembre (ore 18) al Teatro Civico 14 di Caserta (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini) avrà luogo il debutto di Veleno – Bloody pianos, razor blades and other messes, nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14, di e con Antimo Navarra per la regia di Ilaria Delli Paoli, progetto sonoro di Paky Di Maio, assistente alla regia Maria Chiara Cecere, che porta in scena un’esistenza complessa, che dall’abisso degli abusi prova a ricostruirsi nell'incontro con la musica classica. (segue) (Ren)