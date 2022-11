Cultura: giovedì la presentazione del libro "San Ferdinando, Chiaia e Posillipo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Clemente è direttore responsabile di "NapoliToday", "SalernoToday", "AvellinoToday" "Casertanews", del gruppo editoriale Citynews Spa. Ha collaborato in passato con "la Repubblica", con il "Roma" e con la rivista "Bbc History". Ha ricevuto nel 2020 il “Sant’Antuono Awards” per il suo impegno attivo nel riconoscimento dell’arte dei pizzaiuoli napoletani come patrimonio Unesco. Nel 2022 ha conseguito il premio “Malafemmena”. (Ren)