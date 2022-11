Carceri: Radicali Italiani, 72 suicidi in prigione inaccettabili, con l'ultimo caso a Torino che è il più tragico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settantadue non è un numero e basta, è la somma di 72 tragedie; il risultato terribile di singole vicende che dimostrano, ciascuna, quanto il sistema carcerario italiano sia non da riformare ma da trasformare. Lo ha affermato il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni commentando l'ennesimo caso di suicidio in carcere avvenuto a Torino. "Il 2022 si avvia verso un record di morti per suicidio e non è un record di cui andare fieri. Una delle storie più tristi, una delle vicende umane che più pone il sistema giudiziario e carcerario sul banco degli imputati è quella di Tecca Gambe, 36 anni, originario del Gambia, arrestato e condotto in carcere a Torino per aver rubato cuffiette del valore di 24 euro. L'uomo ha fatto resistenza all'arrivo delle forze dell'ordine ed è scattato l'arresto e tutta la trafila. Dopo 48 ore questa persona si è tolta la vita. Una vita, una persona, che per il sistema giudiziario vale 24 euro". (segue) (Rpi)