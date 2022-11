Cultura: al via a Napoli la rassegna "Extra Moenia. La città esplosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, dal 4 novembre, "Extra Moenia. La Città esplosa", la rassegna a cura dell'Associazione Domenico Scarlatti presentata nell'ambito di Affabulazione, progetto sostenuto dal Comune di Napoli – Napoli città della Musica - con il contributo del Fondo Unico per lo spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. 10 spettacoli, dal 4 novembre al 3 dicembre 2022, 1 reading e 2 Laboratori, uno teatrale e l'altro musicale, aperti ai giovani in siti di grande interesse storico e culturale della VII Municipalità di Napoli: Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Chiesa Sant'Antonio di Padova a Carbonelli, Hotel Fiorentina, Hotel Palazzo Argenta, Museo Laboratorio della civiltà contadina "Masseria Luce" e lo storico complesso industriale oggi centro commerciale "La Birreria". Il programma di "Extra Moenia. La città esplosa" è stato presentato nella Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri: Enzo Amato, presidente Associazione Domenico Scarlatti, il Decano Doriano Vincenzo De Luca, del VII Decato dell'Arcidiocesi di Napoli e parroco della Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino, Antonio Troiano, presidente della VII Municipalità di Napoli, l'attore Cosimo Alberti, il regista Antonio Mocciola, il professore Antonio Esposito della Masseria Sole, il professore Raffaele Siciliano dell'associazione CosDam, il giovane tenore Carlo Celotti e tanti altri. (segue) (Ren)