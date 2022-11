Musica: Accordati con me, il concorso nel ricordo di Joe Amoruso al teatro Minerva di Boscoreale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono le emozioni, inseguendo i ricordi e le melodie tanto care a Joe Amoruso, il file rouge che ha accompagnato la presentazione di "Accordati con me" il premio musicale riservato ad interpreti, cantautori e musicisti in programma dal 2 al 4 dicembre al Cine Teatro Minerva di Boscoreale, in provincia di Napoli. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Strada Facendo Events, presieduta da Rino Cirillo, con la direzione artistica di Vincenzo De Prisco e con il sostegno della famiglia di Joe Amoruso, celebre pianista dello storico gruppo di Pino Daniele scomparso nel marzo del 2020. "Sono sicuro che Joe avrebbe subito sposato questa iniziativa, perché amava tutti quei momenti che permettevano ai giovani di mettersi in mostra. Sono sicuro che avrebbe messo in questa avventura tutta la gioia e la passione che animavano la sua vita artistica", ha dichiarato Arturo Amoruso, fratello del musicista-arrangiatore che incrociò la sua esperienza con nomi importanti quali la Premiata Forneria Marconi, Zucchero Fornaciari, Vasco Rossi, Mauro Pagani, Alberto Fortis, Ornella Vanoni. Ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'evento è svolto anche da Antonio Onorato, amico di Amoruso e musicista con il quale ha condiviso tanti progetti musicali e artistici "come lo stesso 'Accordati con me' titolo dell'unico libro, autobiografico, scritto da Joe e prodotto da una collana editoriale di cui ero direttore – ricorda Onorato che sarà anche presidente della giuria del premio. Proprio sul palco del Cine Teatro Minerva io e Joe tenemmo un concerto e sono sicuro che questo non è un caso. Ho tantissimi ricordi legati a lui: un'artista che creava una magia unica e quando suonava, ti ipnotizzava". "Un premio che nasce dalla voglia di offrire ai giovani interpreti, cantautori e musicisti un'opportunità di esprimersi. Joe aveva tanto a cuore i giovani, in più di un'occasione aveva espresso la volontà di voler creare momenti per permettere agli artisti di buttare fuori tutto quello che portano dentro. 'Accordati con me' sarà proprio questo. Un premio fatto di emozioni, ma anche un doveroso omaggio a chi ha fatto la storia della musica italiana e internazionale", ha spiegato Vincenzo De Prisco. Per poter partecipare al premio basta compilare il form presente sul sito ufficiale dell'evento www.accordaticonme.com "c'è tempo fino al 28 novembre per presentare la propria candidatura, gli artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi nelle giornate del 2 e 3 dicembre e farsi ascoltare dalla giuria composta da vocal coach e presieduta dal musicista Antonio Onorato, i 12 finalisti accederanno alla serata di gala in programma sempre al Cine Teatro Minerva di Boscoreale la serata del 4 dicembre e che vedrà alternarsi sul palco le esibizioni live e tantissimi ospiti, in un crescendo di emozioni nel ricordo di Joe Amoruso. L'artista vincitore riceverà una borsa di studio presso l'Isola Degli Artisti di Roma, una delle realtà indipendenti più rilevanti dell'ultimo decennio, in qualità di Management dei propri artisti e di etichetta discografica" – dichiara Francesca Cerchia, della Strada Facendo Events. La giuria sarà composta da Fio Zanotti, Adriano Pennino, Carlo Avarello, Rory Di Benedetto, Antonio Onorato, Manuel Finotti, Salvatore Mineo, Germano Parisi, Federica Camba, Enzo Longobardi. (Ren)