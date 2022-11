Cultura: venerdì il debutto di “Veleno” per la regia di Ilaria Delli Paoli al Teatro Civico 14 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di Veleno parte da una scatola di fiammiferi: un meraviglioso oggetto del desiderio, per un bambino di sei anni. Poi seguirono altri piccoli doni, insieme a sorrisi, incoraggiamenti, attenzioni. Lui – in scena Antimo Navarra, anche autore del testo - ne era lusingato e cominciò a sentirsi un po' speciale. Gli abusi durarono quattro anni, senza che nessuno, né a scuola, né in famiglia, si rendesse conto di nulla. Quando terminarono, per lui fu un progressivo sprofondare nell'abisso: relazioni distorte e distruttive, ospedali psichiatrici, alcol. Fino all'incontro con la musica classica, con Bach in particolare, e alla scoperta di come le composizioni più sublimi siano state scritte da uomini che hanno avuto esistenze drammatiche e destini tragici. La regia mette in scena le reazioni comuni delle vittime di abuso, il concetto di Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome (Sindrome dell'adattamento all'abuso) teorizzato da Roland Summit, che le divide in cinque categorie: il segreto, l'impotenza, l'intrappolamento e adattamento, la rivelazione ritardata e la ritrattazione. In quest’ultima, in particolare, viene fuori la sofferenza fisica ed emotiva che il protagonista di Veleno prova a elaborare e ricucire attraverso la musica. (segue) (Ren)