Cultura: al via a Napoli la rassegna "Extra Moenia. La città esplosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Extra Moenia perché crediamo che fuori le mura possa generarsi una filiera virtuosa capace di attrarre visitatori alla ricerca di nuove mete che svelino emozioni e sensazioni inedite. Finalità del nostro intervento è quella di trasformare il turista in un viaggiatore curioso di scoprire percorsi particolari fuori dal consueto tour oleografico e creare nuove prospettive occupazionali per i giovani del territorio. Spettacoli, reading, concerti ma di rilevante importanza anche AMI Attività Musicali Inclusive, il progetto ideato e diretto da Raffaella Ambrosino che vedrà protagonisti un coro ed un'orchestra privi di barriere dove l'unica cosa che conta è saper suonare per fare musica. La dematerializzazione dei supporti cartacei consentirà agli spettatori e ai fruitori di questo evento, di poter accedere a tutti i contenuti: notizie sul progetto programmi di sala, biografie degli artisti, notizie sui luoghi utilizzati, curiosità, attraverso il sito www.extramoenia.it", ha dichiarato Enzo Amato, presidente dell'Associazione Domenico Scarlatti. "Questa rassegna ha un alto valore culturale, non solo per l'importanza degli artisti coinvolti ma anche perché mette al centro della città un quartiere che non ha, ormai dal lontano terremoto degli anni '80, un teatro o un cinema né un luogo di aggregazione culturale. L'unico modo che ci consente di andare avanti è lo sviluppo culturale delle persone. Inoltre, vorrei sottolineare il coinvolgimento delle comunità iraniana e ucraina negli spettacoli rispettivamente del 5 novembre e del 14 novembre. La condizione delle donne in Iran così come quella della guerra in Ucraina ci toccano da vicino e sono temi che viviamo quotidianamente nella nostra realtà", ha commentato il Decano Doriano Vincenzo De Luca, del VII Decanato dell'Arcidiocesi di Napoli e parroco della Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino. "Abbiamo bisogno di spettacoli, di musica e arte che ci riportino al centro della città. Crediamo fortemente nell'aggregazione tra giovani e tra persone che vogliono far crescere il nostro territorio. La VII Municipalità è impegnata anche, insieme all'VIII, nell'organizzazione della settimana della violenza di genere. Il nostro è quindi un messaggio di inclusione e la sinergia con le parrocchie e le associazioni del territorio è fondamentale", ha detto Antonio Troiano, presidente della VII Municipalità di Napoli. (segue) (Ren)