Cultura: la Villa dei Papiri di Ercolano alla fiera del Libro di Sharja

- Mercoledì 2 novembre, alle ore 16, in occasione della 41ma edizione della Fiera del libro, lo Sharjah International Book Fair, negli Emirati Arabi Uniti, presso il Padiglione Italia, KIF Italia, in collaborazione con la profumeria artistica "Tiziana Terenzi since 1968", presenta la preview di Biblio, una video opera immersiva sulla biblioteca della Villa dei Papiri di Ercolano, con la curatela e la direzione artistica di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei. L'Italia è ospite d'onore di questa edizione della Fiera di Sharjah. Biblio è parte integrante del progetto "Private luxury", una installazione artistica, organizzata con il supporto della Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi / Embassy of Italy in Abu Dhabi e dell'Istituto Italiano di Cultura, che si avvale delle musiche del Maestro Furio Valitutti, della voce del mezzosoprano soprano Jeehee Han, e della produzione di Federico Baciocchi, Jerome Tryon e Daniele Fortini. (segue) (Ren)