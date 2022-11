Pa: Zangrillo, motivare dipendenti con retribuzioni che premiano il merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per motivare i dipendenti della PA servono anche "contratti che prevedono un sistema di retribuzione che premia il merito”, basato “sulla valutazione". Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. "Ho intenzione di incontrare i sindacati perché ho sempre creduto nella concertazione. Sono convinto - ha aggiunto - che anche i sindacati vogliono che le persone della Pa vengano valutate per quello che fanno e premiate per quello che danno”. “Il mio obiettivo - ha spiegato - è garantire alla Pubblica amministrazione un capitale umano motivato, che abbia orgoglio”, e questo si ottiene “facendo formazione, delegando le responsabilità” e motivandole “anche pagando di più ma dando loro la certezza di essere in una organizzazione capace di valutare il loro merito”.(Rin)