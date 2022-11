Ucraina: De Luca, il cessate il fuoco consente di svegliare i popoli dal sonno della ragione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Dopo otto mesi noi registriamo una situazione di estrema pericolosità: continua il bagno di sangue in Ucraina, ma, soprattutto, si parla di armi atomiche non più come ipotesi lontana, ma come ipotesi concreta". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla manifestazione per la pace a Napoli, a Piazza del Plebiscito, promossa dalla Regione Campania. "Allora, come usciamo da questa tragedia? O sul piano militare, ma significa andare alla guerra atomica, o sul piano diplomatico, che è l'unica strada. Per aprire la strada alla diplomazia - ha proseguito De Luca - serve il primo passo. E il primo passo è il cessate il fuoco. Con il cessate il fuoco non entriamo nel merito della guerra in Ucraina, dovrà essere la conferenza di pace a riaffermare i principi di legalità internazionale, di equilibrio tra i popoli e cosi via. Ma il cessate il fuoco consente di aprire il dialogo, di fermare il bagno di sangue in corso e consente di svegliare i popoli dal sonno della ragione, perchè un passo alla volta stiamo arrivando alla guerra atomica senza rendercene conto". (Ren)