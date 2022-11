Cultura: Sangiuliano, Croce pensatore liberal-conservatore ci insegna il valore della Storia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Croce fu il promotore del manifesto degli intellettuali 'non fascisti', questa è la dizione esatta del documento originale, ma fu anche un profondo anticomunista e a un certo punto polemizzò anche con Palmiro Togliatti, che affermò che avrebbe risposto alla critica di Croce con la critica delle armi, come si può leggere negli atti parlamentari". Lo ha ricordato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la sua visita all'Istituto Italiano di Studi Storici a Napoli, che un tempo fu la casa di Benedetto Croce. "Secondo me, anche se non tutti saranno d'accordo, Croce - ha sottolineato Sangiuliano - è anche un testimone del pensiero liberal-conservatore e io sono un pensatore conservatore come è noto: conservare i valori, conservare la tradizione e conservare la Storia, ecco cosa significa essere storicisti. Conservare il valore della Storia, perchè la Storia trascorre e ci trasmette il nostro essere, la nostra essenza". (Ren)