Cultura: venerdì il debutto di “Veleno” per la regia di Ilaria Delli Paoli al Teatro Civico 14 (3)

18 ottobre 2021

- “Mettiamo in scena una storia vera, che tratta un tema che crea disagio, perché sia io che l’autore, entrambi psicologi, riteniamo si parli ancora troppo poco di maltrattamenti e abusi sui minori. Rappresentiamo il punto di vista della vittima e le conseguenze che il suo vissuto ha sulla crescita e sui suoi comportamenti”, ha spiegato Ilaria Delli Paoli, alla sua seconda esperienza registica che rinnova il sodalizio con Antimo Navarra, dopo il precedente “Viola, io ti amavo”, che ha concluso: “È uno spettacolo crudo, ma crediamo necessario, in cui la musica – nelle sonorità curate da Paky Di Maio - assume un ruolo centrale: è il mezzo attraverso cui il protagonista prova a elevarsi dagli orrori che ha vissuto”. La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue sabato 12 e domenica 13 novembre con Le Regole del giuoco del tennis, di Vulìe Teatro, scritto da Mario Gelardi per la regia di Michele Brasilio, una partita di tennis tra due amici che diventa un racconto sui luoghi comuni sull’omosessualità. (Ren)