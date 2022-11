Carceri: Radicali Italiani, 72 suicidi in prigione inaccettabili, con l'ultimo caso a Torino che è il più tragico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boni ha poi sottolineato che "lo stesso gestore del negozio, a cui le cuffiette erano state sottratte e che ha chiamato la Polizia, ha detto che se avesse avuto anche solo il sospetto di questo esito non l'avrebbe chiamata. Da tempo immemore chiediamo, da Radicali, che il carcere non sia l'unica risposta. Questo caso esemplare ed emblematico ci sbatte in faccia la realtà. Le carceri sono discariche umane, mettiamo uomini in cella come polvere sotto il tappeto. Chi commette gravi crimini o chi ruba un paio di cuffiette e fa resistenza percorre lo stesso tragitto. (segue) (Rpi)