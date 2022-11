Governo: Castiello (Lega), mia nomina a sottosegretario rafforza presenza Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia nomina a sottosegretario di Stato con delega ai Rapporti con il Parlamento nel governo Meloni è innanzitutto il successo del lavoro e dell'impegno della classe dirigente campana della Lega a cui, Matteo Salvini, che ringrazio ancora una volta per aver puntato nuovamente sulla mia persona, ha voluto dare il giusto riconoscimento e la meritata visibilità. Avverto tutto il peso di una responsabilità così forte, nella consapevolezza che il prestigio della carica mi sprona ulteriormente ad impegnarmi per la mia Regione, che merita attenzioni e scelte concrete da parte del governo. Abbiamo di fronte una stagione di sfide ed appuntamenti cruciali per il Paese e per la nostra terra. Affrontarle da componente della squadra di governo del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che voglio qui ringraziare, e con un ruolo di prestigio come quello che mi vedrà impegnata a curare i rapporti con il Parlamento, mi rassicura sugli obiettivi che sapremo raggiungere. La Campania ha una grande opportunità che né io personalmente, né la Lega e l'intero governo Meloni intendiamo sprecare". Lo dichiara Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento. (Rin)