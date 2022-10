Governo: Cdm convocato alle 13, all'odg anche misure contro raduni illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 13:00 a Palazzo Chigi. All'esame del governo il seguente ordine del giorno:Decreto legge: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Presidenza - Interno - Giustizia - Salute); Varie ed eventuali. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio. (Rin)