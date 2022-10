© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Villaricca, comune in provincia di Napoli, si è aperta una voragine che ha interessato la stabilità di un palazzo di via Palermo, civico 72. Sul posto i carabinieri della stazione di Villaricca, i vigili del fuoco e personale dell'Italgas per la messa in sicurezza. Sei famiglie sono state evacuate. Al momento non si registrano feriti. (Ren)