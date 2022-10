Cultura: la Villa dei Papiri di Ercolano alla fiera del Libro di Sharja (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Biblio, raccontiamo la storia dell'unica biblioteca antica arrivata intatta ai nostri giorni. Lo faremo grazie alle innovative tecnologie immersive che coinvolgono i cinque sensi e fondono insieme immagini, profumi, parole, suoni. Infine raccontiamo delle bellezze dell'Italia in occasione di un appuntamento internazionale importante per la cultura che si svolge negli Emirati, una platea prestigiosa per promuovere il brand Italia all'estero", ha dichiarato Giuliano Gasparotti. "Sarà l'occasione per raccontare come le tecnologie multisensoriali e l'arte digitale siano un supporto innovativo all'archeologia ed alla diffusione del sapere", ha aggiunto Francesco Mazzei. "L'obiettivo è quello di sottolineare un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale attraverso le tecnologie digitali immersive contemporanee che stanno cambiando in profondità il modo di produrre arte ed il modo di vivere la cultura", ha concluso Gasparotti. In occasione della kermesse, Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei presenteranno la mostra Private luxury nella versione integrale che si svolgerà nel prossimo febbraio 2023, negli Emirati Arabi Uniti. (Ren)