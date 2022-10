Ucraina: De Luca, la nostra posizione è quella di Papa Francesco - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "La Russia è colpevole di aggressione, ma dopo otto mesi dobbiamo domandarci qual è la via d'uscita da questa tragedia e la via d'uscita è il cessate il fuoco come primo passo. In pratica stiamo seguendo l'indicazione che viene da mesi da Papa Francesco". Lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina tenutasi a Napoli questa mattina. (Ren)