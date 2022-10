Cultura: Sangiuliano, per Croce la libertà è il bene principale. Per questo sono qui nella sua casa - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono napoletano e sono consapevole che la mia città è impregnata di cultura. Napoli è una delle grandi capitali culturali del mondo". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, questa mattina a Napoli, in visita all'Istituto Italiano di Studi Storici, che fu la casa del filosofo e storico partenopeo Benedetto Croce. "Questo luogo - ha spiegato il ministro - per me assume un particolare significato. Questa è la casa di Benedetto Croce, il più grande filosofo italiano del Novecento, ma io direi uno dei più grandi filosofi europei e mondiali, perchè Croce è tradotto in tantissime lingue ed è studiato in tutte le università del mondo. Croce dedicò la sua vita alla libertà, alla libertà delle persone. Egli fa della libertà il bene primo di cui disponiamo. Ed è per questo che io sono qui" (Ren)