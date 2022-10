Autonomia: Calderoli, testo in Cdm entro Natale, ricuciremo Nord e Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Calderoli tra i nemici delle autonomie c’è l’ex ministro dem Francesco Boccia che “è tra i frenatori, ma Bonaccini — di cui si parla come possibile segretario Pd — e il presidente toscano Giani ne sono tra i più convinti sostenitori. In fondo non credo che ci siano difficoltà vere da parte di quel partito. I 5 stelle semmai, probabilmente perché ancora non hanno capito lo spirito. E forse, qualche Regione del Sud a cui voglio ricordare che se non chiedessero nuove competenze, nulla per loro cambierebbe. Ma io ho un sogno diverso". Alla domanda quale è il suo sogno, il ministro risponde: "Che ogni Regione arrivi a chiedere qualcosa di specifico per il proprio territorio. Partendo dal principio che molte questioni sono rimaste irrisolte, ritengo che si possa arrivare a una soluzione con un metodo diverso, senza dividerci ma con un nord e un sud che si prendano per mano. Il principio è quello della leale collaborazione. Io sono convinto che tutte le Regioni si attiveranno. Magari qualcuna chiederà una sola competenza in più. Ma lo faranno tutti". (Rin)