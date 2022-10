© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cento anni fa la marcia su Roma che portò Benito Mussolini e il fascismo a governare l'Italia e condurre il nostro Paese verso la dittatura e poi verso l'orrore dell'alleanza con il nazismo di Hitler. La memoria storica non va persa e serve per impedire nuove tragedie per l'umanità". Lo ha scritto su twitter Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare. (Ren)