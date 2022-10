Ricerca: Mattarella, fortissimo impulso di Airc contro il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Airc ha dato negli anni un fortissimo impulso all’insieme della ricerca italiana, e ha contribuito a ottenere, nella lotta contro il cancro, risultati di straordinaria portata, apprezzati in tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni de “I Giorni della ricerca” di Airc. "I risultati delle ricerche sono a loro volta divenuti punti di partenza per ulteriori scoperte. L’insegnamento più grande che viene da queste esperienze - ha sottolineato - è proprio quello del dialogo, dell’interscambio, della reciproca collaborazione. Tanto più si lavora insieme, senza barriere, tanto più vi saranno avanzamenti per il genere umano”, ha sottolineato il capo dello Stato", ha concluso Mattarella. (Rin)