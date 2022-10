Autonomia: Calderoli, testo in Cdm entro Natale, ricuciremo Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno vuole dividere il Paese. Nessuno vuole avvantaggiare le regioni più ricche. Anzi: le Autonomie sono la strada maestra per ricucire il nord e il sud dell’Italia”. Sono le parole di Roberto Calderoli, ministro agli Affari regionali e Autonomie, in un’intervista al “Corriere”. “Io mi sono dato un’agenda personale che però è mia e non voglio imporla a nessuno. Io direi che potremmo arrivare a un testo in Consiglio dei ministri entro Natale e poi partirà il Parlamento”. "Se la legge di attuazione potrà servire a un coinvolgimento del Parlamento in modo da convincere gli incerti e dare un quadro percorribile con tappe scadenzato nel tempo, allora sono arrivato all’ipotesi della legge di attuazione", spiega. E dunque “direi entro maggio alla Camera ed entro il 22 ottobre al Senato. Ho giurato da ministro nel quinto anniversario dei referendum per l’Autonomia di Lombardia e Veneto. Io spero e conto che non si debba arrivare al sesto”. (segue) (Rin)