Ucraina: a Napoli manifestazione per chiedere un immediato cessate il fuoco - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cominciano ad affluire a Piazza del Plebiscito coloro che parteciperanno alla manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca e nasce con l'obiettivo di chiedere un "cessate il fuoco immediato" e di "fermare l'atomica". Alla manifestazione, in cui non compariranno bandiere di partito, hanno aderito numerose associazioni, ma non il consolato ucraino. Anche il centrodestra non parteciperà all'iniziativa. Sono state, invece, coinvolte molte scuole del capoluogo campano. (Ren)