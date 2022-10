Imprese: Intesa-Sanpaolo avvia primo programma internazionale assunzione e inserimento neolaureati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Intesa-Sanpaolo ha avviato 'l'International graduate program' un percorsi di formazione intensiva di tre anni, di cui uno all'estero, rivolto ai neolaureati. Dopo una selezione che avverrà in più fasi, venti giovani verranno assunti a tempo indeterminato e inseriti in un percorso di crescita accelerato che li porterà a lavorare per un anno in ognuna delle tre aree business: Digital, tech e data e governance. Tra i requisiti richiesti la laurea specialistica in qualunque disciplina, conseguita a partire da gennaio 2021 e una conoscenza fluente della lingua inglese. Il progetto rientra nel più ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani talenti, in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, che prevede 4.600 ingressi entro il 2025, di cui circa 2.000 in ambito IT e Tech. E' possibile candidarsi fino al 6 novembre. (Rpi)