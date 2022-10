Trasporti: Mongelli (Faisa Cisal) a Salvini, Tpl tra le emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affrontare il tema dei mancati ristori relativi agli anni 2021 e 2022 e della necessità di consentire un adeguato recupero inflattivo, in via strutturale, all’insufficiente dotazione finanziaria del Fondo nazionale trasporti, indispensabile ad offrire a tutti i cittadini un minimo servizio di Trasporto Pubblico che possa consentire uno sviluppo economico generale in un ottica di sostenibilità ambientale". Lo ha detto il segretario generale della Faisa Cisal Mauro Mongelli nel corso dell’incontro, svoltosi a Napoli, con i quadri sindacali della Federazione regionale del sindacato. "Necessario, altresì - ha aggiunto - proseguire il percorso relativamente al tema delle aggressioni ai danni del personale dipendente delle aziende di Tpl". (Rin)