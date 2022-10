Covid: Mattarella, grazie a scienza per vaccini in tempi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Senza l’ammirevole impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record, anche grazie alle scoperte realizzate nella lotta contro il cancro – come ha ricordato il Prof. Sironi - oggi saremmo costretti a contare molte migliaia di morti in più”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni de “I Giorni della ricerca” dell'Airc. “Se oggi possiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il Covid, come se si trattasse di un’influenza poco insidiosa - ha aggiunto il capo dello Stato - è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della vaccinazione; dalla grande adesione alla vaccinazione, dovuta all’ammirevole senso di responsabilità della quasi totalità dei nostri concittadini, sollecitati a farvi ricorso dalla consapevolezza di salvaguardare, in tal modo, la salute propria e quella degli altri”, ha spiegato Mattarella. (Rin)