Turismo: Santanchè, bene i dati sul ponte del primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati che emergono dalle previsioni sul ponte del primo novembre sono incoraggianti, superiori non solo a quelli dello scorso anno ma anche a quelli pre-pandemici, ed evidenziano un settore che resiste, nonostante la crisi energetica. È nostro dovere impegnarci per valorizzare e sostenere sempre di più il comparto, che rappresenta un fondamentale volano per la crescita della nazione". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)