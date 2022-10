Napoli: quasi cinque milioni di euro dal comune per l'assistenza in classe ai bambini disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla giunta comunale di Napoli la delibera con la quale si aggiungono altri 2 milioni di euro per garantire a bambini e ragazzi disabili l'assistenza specialistica nelle scuole. "È la prima volta che nel bilancio comunale vengono previsti fondi per rispettare un diritto degli alunni disabili: nessuna concessione o legge speciale, ma, ripeto, un diritto che, da sempre negato, finiva per coinvolgere il comune in numerosi contenziosi che ovviamente perdeva", ha dichiarato l'assessore comunale alle Politiche Sociali Luca Trapanese. In totale saranno erogati circa quattro milioni e ottocentomila euro destinati a bambini disabili che potranno avere a scuola una persona specializzata che li aiuterà nella comunicazione durante le lezioni. "Avevamo già stanziato la metà dei fondi necessari - ha aggiunto Trapanese- ma poi siamo riusciti a coprire per la prima volta, inserendo questa voce di welfare nel bilancio comunale, la totalità degli stanziamenti necessari con un fondo aggiuntivo del Ministero. Dalla settimana prossima le scuole potranno fare domanda. Per me si tratta di un risultato storico. Oggi è un buon giorno per le famiglie ed i ragazzi disabili che troppe volte si sono visti negare quanto loro dovuto".(Ren)