- Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,2 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 ottobre) rispetto al 2,4 per cento al 20 ottobre). Nello stesso periodo il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,8 per cento rispetto all’11,0 per cento. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19.(Rin)