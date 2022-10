Covid: Mattarella, periodo più drammatico è alle spalle, scienza decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19” tuttavia “sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle. La scienza è stata decisiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni de “I Giorni della ricerca” sottolineando come serva ancora “far uso di responsabilità e precauzione”. “La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse”, ha aggiunto. (Rin)