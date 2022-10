Autonomia: Pedicini (Greens-Efa), pronti alla mobilitazione con un partito unico del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle dichiarazioni di Calderoli, che annuncia di voler portare in aula, entro Natale, il testo sull'Autonomia differenziata, perché sia attuata in meno di un anno, l'opposizione risponde continuando a concentrarsi sulla migliore definizione possibile di premier donna. Al bon ton e al politically correct, in un Paese dove si sta lavorando per allargare ancora di più il divario tra un Nord sempre più ricco e un Sud dove aumenta sensibilmente il numero di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, la nostra reazione deve concretizzarsi in una mobilitazione che ci veda tutti protagonisti: sindaci, amministratori a ogni livello istituzionale, cittadini attivi ed esponenti della società civile, del mondo della cultura, delle professioni e delle imprese". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini. "Stiamo compattando tutte queste realtà in una forza politica che si faccia interprete degli interessi del Mezzogiorno", ha annunciato Pedicini. "Un partito - ha proseguito l'europarlamentare - che parli un'unica voce e che si ponga, come obiettivo prioritario, quello di impedire la secessione dei ricchi, così da lavorare perché il Sud diventi la vera locomotiva del Paese. Siamo pronti a invadere le piazze, a farci sentire in ogni contesto istituzionale, ad affrontare con ogni iniziativa un Governo che esprime ben 20 ministri del Centro-Nord e che sta già dimostrando di guardare agli esclusivi interessi di quei territori. Saremo noi la vera opposizione, in luogo di quelli che oggi vanno in cerca della migliore definizione di genere". (Ren)