Napoli: giunta comunale vara piano di Natale, le azioni programmate per la mobilità cittadina durante le festività

- La giunta comunale di Napoli ha approvato il piano della mobilità cittadina per il periodo delle festività natalizie che sarà in vigore dal 5 novembre all'8 gennaio 2023. Il provvedimento (in allegato) prevede, oltre alla Ztl del Centro Storico, per la quale sarà in vigore nell'area del centro cittadino il divieto di transito per i bus turistici, l'attivazione di Taxi Sharing tra parcheggio Brin - Piazza Municipio – Piazza Plebiscito e viceversa. Sarà rafforzato inoltre il trasporto pubblico di linea a supporto delle aree di sosta Bus dell'Area Est. Notevolmente potenziate, infine, le attività finalizzate alla dissuasione della sosta vietata, alla gestione dei principali incroci ed al controllo dei bus turistici. In tale attività sarà impegnata, oltre alla Polizia Municipale, anche il personale Anm con qualifica di Ausiliari del Traffico. "Napoli sta attraversando uno straordinario momento dal punto di vista delle presenze turistiche - ha osservato l'assessore comunale al Turismo Teresa Armato - abbiamo prenotazioni e alberghi pieni in ogni periodo dell'anno ma, come da tradizione, è il Natale il momento in cui si raggiunge il picco e questo richiede uno sforzo adeguato anche in termini di mobilità. Per questo abbiamo predisposto un piano di azioni combinate che andranno ad alleggerire la circolazione in centro ma anche a potenziare trasporti pubblici e controlli". "L'attesa grande affluenza di turisti è un'ottima notizia per Napoli, ma la mobilità verrà messa a dura prova - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza - Sarà molto importante rispettare le aree di parcheggio dei Bus turistici, privilegiando con uno sconto l'Area Nord vicino la stazione di Scampia e l'Area Ovest, a Fuorigrotta, nei pressi della Linea 2 e della Cumana". "La Polizia Locale sarà fortemente impegnata – ha affermato l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu - in particolare per il controllo della viabilità e della legalità nelle zone a maggiore presenza turistica. Cercheremo di ridurre al massimo i disagi per i cittadini napoletani e di regalare una vacanza serena a tutti i turisti". (Ren)