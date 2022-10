Servizio civile: enti a Meloni, pronti a collaborare per continuare a investire sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla formazione del Governo guidato da Giorgia Meloni, il Forum Nazionale Servizio Civile (Fnsc), la Conferenza nazionale Enti per il Servizio Civile (Cnesc) ed il CSVnet - Associazione centri di servizio per il volontariato, scrivono al nuovo presidente del Consiglio "per esprimerLe le più sincere congratulazioni per l'incarico che è stata chiamata a ricoprire, consapevoli delle difficoltà che l'Italia attraversa in questo delicato momento e delle sfide, economiche e sociali, che attendono il nuovo Governo ed il Paese". "Un'interlocuzione politica attenta e l'attuazione della riforma del 2017 che punta a rendere il Servizio Civile un'esperienza aperta a tutti i giovani che vogliono partecipare". E' quello che chiedono le maggiori rappresentanze degli enti a Giorgia Meloni offrendo piena disponibilità a collaborare "affinché il servizio civile possa sempre più e meglio esprimere le sue potenzialità educative, rafforzare i servizi ai cittadini, rinsaldare i legami sociali e, non meno importante, riavvicinare i giovani alle istituzioni e alla partecipazione". "Il Servizio Civile Universale, che quest'anno compie 50 anni di storia, è un Istituto della nostra Repubblica e rappresenta, per l'eterogeneità dei soggetti che ne compongono il suo articolato sistema, una straordinaria quanto efficace politica di sussidiarietà che altri paesi europei hanno preso a modello. Un sistema che vede quotidianamente impegnati sull'intero territorio nazionale decine di migliaia di operatori, giovani e adulti, professionisti e volontari, in attività e progetti rivolti al benessere delle comunità locali e delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili, per la difesa dell'ambiente e dei diritti, a supporto delle emergenze, nella promozione della cultura, della storia e del patrimonio artistico. I risultati incoraggianti che sono stati raggiunti, sia nei territori che nel coinvolgimento di centinaia di migliaia di giovani, testimoniano l'utilità di questa politica e ci esortano a mantenere vivi gli investimenti, le strutture ed il personale, che ogni anno il nostro mondo mette generosamente a disposizione dello Stato" scrivono gli Enti. (segue) (Ren)