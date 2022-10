Ucraina: Manfredi, avviare un percorso di piace attraverso una soluzione negoziale - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Le persone presenti in questa piazza esprimono un sentimento che credo sia un sentimento condiviso da tanti, da tutti. Nessuna ambiguità rispetto al sostegno al popolo ucraino, in questa giusta difesa del proprio territorio e dei propri diritti, ma, in parallelo, la necessità di avviare un percorso di pace che dia una soluzione negoziale a un conflitto che sta facendo tante vittime e provocando tante sofferenze". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina, tenutasi questa mattina a Piazza del Plebiscito e promosso dalla Regione Campania. (Ren)