Archeologia: il Ministero della Cultura alla Bmta di Paestum (2)

- Un ampio settore dello stand sarà riservato all'illustrazione dell'iter intrapreso dall'Ufficio Unesco Servizio II - Segretariato generale MiC per l'iscrizione della Via Appia Antica nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Una candidatura promossa per la prima volta direttamente dal Ministero e raccontata anche con il supporto di strumenti digitali come una mappa interattiva, visori per la realtà virtuale e un sistema informativo geografico WebGIS. Alla candidatura dell'Appia sarà dedicata anche l'intera giornata del 28 ottobre: dopo l'introduzione dei lavori a cura dell'Ufficio Unesco, si passerà la parola al territorio. Saranno 12 i contributi presentati dal Parco archeologico dell'Appia antica e dalle Soprintendenze e Direzioni regionali musei di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. Sempre il 28 ottobre, nella Sala Cerere, si parlerà invece di "Patrimonio culturale e turismo culturale sostenibile. Esperienze in Europa creativa e negli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa", incontro a cura del Desk Italia Europa Creativa-Ufficio Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea, che si articolerà in due momenti: Patrimonio Culturale e Turismo culturale sostenibile. Di particolare rilievo è l'appuntamento di sabato 29, (Sala Nettuno ore 9.30 – 13.30), in cui sarà presentato il progetto di valorizzazione multimediale e-Archeo. Focus del progetto è la realizzazione di una piattaforma multimediale, che racconta 8 siti archeologici di interesse nazionale - Sirmione e Desenzano, Marzabotto, Cerveteri, Alba Fucens, Velia, Egnazia, Sibari, Nora – secondo un modello esperienziale sia online che sul posto. (segue) (Ren)