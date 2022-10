Archeologia: il Ministero della Cultura alla Bmta di Paestum (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori didattici si svolgeranno il 27 e il 28 ottobre. In particolare, i Carabinieri del Nucleo il TPC di Ancona e il Museo di Arcèvia, giovedì 27, coinvolgeranno i partecipanti in un laboratorio sul traffico illecito del patrimonio archeologico. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei con Aporema onlus, invece, proporrà ai visitatori un percorso emozionale attraverso i sensi per riportare alle origini il Mercato; mentre Il Museo archeologico Nazionale dell'Alta Val d'Agri e Parco archeologico di Grumentum, in collaborazione con Fondazione ENI Enrico Mattei, accompagneranno ragazze e ragazzi in una visita immersiva (prevista alle ore 12 e alle ore 15). Il Parco archeologico dell'Appia antica mostrerà le maggiori tecniche utilizzate per l'affresco in età romana. Venerdì 28 ottobre, il Museo nazionale Romano, proporrà un laboratorio di storytelling; a cui seguirà quello del Parco archeologico dei Campi Flegrei e Legambiente Città Flegrea, sulle antiche tecniche di pittura. Telai e arcaiche tecniche di cucito saranno, invece, al centro del laboratorio del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Nel pomeriggio, il Parco archeologico dell'Appia Antica concluderà la giornata con un laboratorio di fotografia ispirato alla mostra Still Appia. Sarà inoltre presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico anche la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, attraverso il Centro per i servizi educativi, che presenterà i convegni dal titolo Archeologia e progettazione educativa per lo sviluppo dei territori e Archeologia in itinere: luoghi, esperienze e progetti educativi incentrati sull'educazione al patrimonio culturale quale strumento di conoscenza, tutela e promozione dei territori. Lo stand MiC costituirà, dunque, un punto di incontro per visitatori e addetti ai lavori e in cui interventi, cantieri e progetti del Ministero nel campo dell'archeologia saranno mostrati anche attraverso pannelli, video e materiale informativo. Il programma dettagliato del MiC è consultabile alla pagina: https://cultura.gov.it/evento/bmta2022 (Ren)