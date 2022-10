Covid: Iss, una regione a rischio alto, sette moderato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Regioni/Provincia autonoma è classificata a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, ai sensi del DM del 30 aprile 2020; altre sette sono a rischio moderato e 13 classificate a rischio basso. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Dieci Regioni/Province autonome riportano almeno una allerta di resilienza mentre due riportano molteplici allerte di resilienza. Inoltre la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (9,9 per cento rispetto al 10,5 per cento). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54,9 per cento rispetto al 54,7 per cento), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35,2 per cento rispetto al 35 per cento). (Rin)