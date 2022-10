Scuola: Valditara incontra assessori, importante sinergia con Regioni nel rispetto delle autonomie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito, professore Giuseppe Valditara, ha incontrato ieri sera gli assessori all'Istruzione e alla Formazione di tutte le Regioni italiane per un primo confronto sulle questioni più rilevanti per il mondo della scuola. L'incontro - si legge in una nota del ministero - particolarmente apprezzato dalle Regioni per la tempestività della convocazione già all'indomani del voto di fiducia e per l'attenzione dimostrata al confronto rispetto alle prerogative regionali, si è svolto in un clima di leale e proficua collaborazione. Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato l'importanza di lavorare in sinergia e in stretto raccordo sulle tematiche poste come prioritarie dalle Regioni, quali il nuovo assetto degli Istituti Tecnologici Superiori, l'edilizia scolastica, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, il dimensionamento e la valorizzazione delle scuole montane. Il ministro ha ribadito la volontà di operare sin da subito con le Regioni, sulla base di una programmazione coordinata, nel rispetto del ruolo delle autonomie.(Rin)