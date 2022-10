Turismo: sabato l'assemblea provinciale dell'Unpli Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato Provinciale Unpli Napoli apre le porte ai territori. Appuntamento con l'Assemblea Provinciale di Napoli sabato 29 ottobre, alle ore 10, a Nola presso l'Hotel dei Platani, dove saranno presenti, insieme al presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, i massimi organi direttivi dell'organizzazione, per rimettere al centro ed in primo piano il ruolo delle Proloco. Un incontro ricco di spunti, si legge in una nota, nell'ottica di valorizzare i nuovi modelli di sviluppo turistico e riaffermare l'operato delle Pro Loco, come le vere sentinelle dei territori. "Le Pro Loco al Servizio dei Territori", questo il titolo dato ad un evento, che vedrà la partecipazione di diversi esponenti istituzionali del panorama regionale, provinciale e dei sindaci dei comuni napoletani. "Un confronto aperto e propositivo con tutti gli attori preposti - ha affermato il presidente Unpli Napoli, Luigi Barbati - con l'obiettivo, dopo il biennio difficile a causa della pandemia, di ridare slancio ai tanti progetti in corso, partendo dalla valorizzazione e dalla rinascita dei nostri territori. Abbiamo in questa ripartenza un compito importante, dobbiamo rianimare i nostri borghi ed i nostri paesi, dobbiamo diventare il collante e l'anima delle nostre comunità. Un percorso - ha tenuto a precisare Barbati - iniziato con il servizio civile universale che attualmente vede coinvolti più di 100 giovani volontari e che guarda con fiducia alla riscoperta delle nostre tante ricchezze e bellezze, il tutto incentivando il turismo e dando così alle Pro Loco il giusto valore, nell'ottica di una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. A tale proposito, l'intento cardine come comitato provinciale, è quello di realizzare un app innovativa ed interattiva per rilanciare il turismo, attraverso la quale le nostre Pro Loco, con l'ausilio dei volontari, possano fare da collante e supporto ai territori". (Ren)