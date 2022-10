Servizio civile: enti a Meloni, pronti a collaborare per continuare a investire sui giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso alla Camera dello scorso 25 ottobre il presidente Meloni ha affermato che l'Italia "può e deve essere ricostruita dall'entusiasmo e dal coraggio dei suoi giovani", richiamando proprio lo spirito con cui il legislatore ha inteso mettere il Servizio Civile al servizio e in difesa della Patria. "Il Servizio Civile rappresenta un rilevante investimento dello Stato nell'educazione e nella formazione dei suoi giovani, che collega in modo nuovo le istanze individuali con gli interessi, le sfide ed i bisogni della comunità in cui giovani vivono. Ciò consente allo Stato di ricostruire quel fondamentale rapporto di fiducia con i cittadini che è alla base della vita democratica di un Paese. Pur consapevoli delle priorità e delle urgenze alle quali l'Italia dovrà far fronte, auspichiamo quindi che il nuovo Governo continui insieme a noi ad investire nel Servizio Civile e che venga assegnata la delega ad una persona motivata a comprendere a fondo la materia e disponibile ad ascoltare e valorizzare tutti gli attori che fanno parte del sistema" concludono gli Enti. (Ren)