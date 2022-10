Campania: Patriarca (Fi), solidarietà a Rescigno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alla consigliera regionale Carmela Rescigno per le minacce subite". A dirlo è stata Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e deputata alla Camera, commentando l'invio di un proiettile all'esponente campano della Lega. "Il linguaggio della violenza e della intimidazione non può trovare e non troverà mai diritto di cittadinanza in politica – ha aggiunto la Patriarca –. Alla consigliera Rescigno, che di certo non diminuirà il proprio impegno dopo questo gesto criminale, vanno la mia vicinanza e il mio sostegno".(Ren)