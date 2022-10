Cinema: sedici cortometraggi sul cibo e la biodiversità protagonisti di Moviemmece a Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da "Covid Love", realizzato quando l'intera industria cinematografica olandese stava affrontando una pausa indesiderata, a "Plastic shopper", dove Mona, una ragazza francese, gira per i supermercati d'Oltralpe, scoprendo che tutto quello che è in vendita è fatto soprattutto di plastica. Sono alcuni dei titoli che daranno il via alle serate finali della quarta edizione di Moviemmece, il cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture, che si tiene fino a sabato 29 ottobre nel Multisala Corallo di Torre del Greco (Napoli). Cuore della manifestazione è il cinema di qualità, collegato al tema portante di Moviemmece: il cibo, raccontato come veicolo di conoscenza e scambio interculturale, strumento di salvaguardia di territori e culture, luogo di incontro e conoscenza dell'altro. (segue) (Ren)