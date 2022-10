Campania: sanità in Irpinia, problematiche e prospettive di rilancio in un convegno del M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un confronto a più voci su un tema sul quale ho impegnato buona parte del mio lavoro in Consiglio regionale, in una fase difficile come la presente per gli utenti della sanità pubblica". Lo ha dichiarato Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. "Parleremo - ha spiegato - di medicina territoriale, rete dell'emergenza, tetti di spesa, liste d'attesa, carenza di personale e posti letto. In assenza di iniziative di reale confronto da parte dell'amministrazione regionale, in una fase in cui anche il welfare appare in secondo piano nelle politiche degli enti locali, è indispensabile ripartire con un dialogo costruttivo con chi ogni giorno affronta queste tematiche". Al confronto interverranno Michele Gubitosa, Deputato, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Licia Morsa, Segretario generale provinciale Funzione Pubblica Cgil, Giuseppe Carillo, dottore di ricerca in economia delle aziende pubbliche, Tiziana De Lucia, responsabile provinciale comparto sanità Fesica Confsal, Stefano La Verde, medico di famiglia, Michelangelo Varrecchia, Tribunale del cittadino, diverse abilità, Michelangelo Cetta, attivista M5S di Sant'Angelo dei Lombardi. (Ren)