Napoli: incontri, musica e poesia all'insegna di Dante

- Un libro, una mostra, un'esperienza: la minuscola Divina Commedia di Antonio Maria Esposito in guscio di noce, gioiello dell'arte partenopea di recente scoperta, sarà omaggiata sabato 29 ottobre presso la Domus Ars con un ricco programma di incontri e concerti a ingresso libero a cura di Museodivino in collaborazione con Il Canto di Virgilio. Aprirà alle 16.00 la giornata la presentazione del bel catalogo pubblicato presso la casa editrice Leo S. Olschki di Firenze con la partecipazione dell'italianista Carlo Ossola e delle autrici del volume. Un viaggio fotografico alla scoperta di queste opere uniche nella storia dell'arte, e attraverso aspetti sorprendenti dell'opera di Dante stesso, da Rodin a Virginia Woolf, passando per William Blake e i monaci medievali. Dopo un rinfresco seguiranno alle 19 e alle 20 due affascinanti appuntamenti musicali: "Dante nell'Inferno napoletano" a cura di Carlo Faiello e "Dante, Mazzini, la Musica e le Stelle (e una chitarra napoletana)" a cura dell'Associazione 800 Musica. (segue) (Ren)